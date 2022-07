Podcast – De plus en plus de crédits à la consommation: faut-il s’inquiéter?

Par Sandrine Puissant Publié le 6/07/2022

Le nombre de nouveaux crédits à la consommation augmente depuis plusieurs mois. Il y en a 5 % de plus par rapport aux cinq premiers mois de l’année passée, et même 11 % de plus que début 2020. On revient au niveau d’avant la pandémie. Une hausse qui a interpellé Guillaume Derclaye, du service enquête. Il s’est plongé dans les statistiques de la Banque nationale de Belgique.

