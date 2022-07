Guerre en Ukraine: la Russie poursuit son plan de conquête totale du Donbass

Les civils continuaient mercredi d’évacuer la ville bombardée de Sloviansk, dans l’est de l’Ukraine, le prochain objectif des forces russes dans leur plan de conquête totale du bassin du Donbass, leur priorité après quatre mois et demi de conflit.

« L’évacuation est en cours. Nous sortons des gens de la ville chaque jour », a déclaré son maire Vadim Liakh. « Il reste en ce moment 23.000 habitants » à Sloviansk qui en comptait environ 110.000 avant le conflit, a-t-il ajouté dans une vidéo. Et « 17 sont morts et 67 ont été blessés » depuis le début des hostilités. Dans cette cité bombardée depuis plusieurs semaines, « les infrastructures essentielles fonctionnent toujours, mais il n’y a plus de réseau central d’approvisionnement en eau depuis un mois et un tiers de la ville se retrouve régulièrement sans électricité », a souligné M. Liakh.