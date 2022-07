Tadej Pogacar, seul rescapé de la mine d’Arenberg

Les guêpes de Jumbo-Visma avaient mangé le miel de leurs réjouissances sur les hauteurs de la Manche, la veille, au bal de leur essaim. Un festin qui en annonçait un autre pour le nid néerlandais, armé jusqu’au dard pour piquer au vif Tadej Pogacar. Le double vainqueur du Tour savait en effet qu’il affrontait l’étape la plus redoutée et la plus redoutable pour lui, a fortiori à la tête d’une équipe aux munitions incertaines.