Rihanna est la plus jeune «self-made woman» milliardaire des Etats-Unis

Devant Kim Kardashian, la chanteuse et femme d’affaires de 34 ans pèse 1,4 milliard de dollars.

Rihanna collectionne les titres : chanteuse la plus riche au monde, première femme originaire de la Barbade à entrer dans un classement de Forbes… Et un nouveau s’est rajouté à liste. La célèbre chanteuse est désormais la plus jeune milliardaire d’Amérique. C’est une information rapportée par BFMTV.

A seulement 34 ans et un patrimoine de 1,4 milliard de dollars, elle occupe la 21e place du classement des « self-made women » américaines les plus riches selon Forbes. Elle pousse la star de téléréalité Kim Kardashian et son 1,8 milliard de dollars à la deuxième place.