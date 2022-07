Conférence sur l’avenir de l’Europe: gare à l’effet retour

C’était il y a deux mois presque jour pour jour. Les citoyens européens livraient leurs 49 propositions (traduites en 326 mesures) pour une Europe plus forte et plus efficace. Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen et Roberta Metsola s’étaient engagés à en faire (bon) usage. Le Parlement européen avait aussitôt mis les bouchées doubles, voyant dans le rapport final de la Conférence sur l’avenir de l’Europe une opportunité d’arracher une révision des Traités qui (entre autres) lui accorderait le droit d’initiative et supprimerait la règle de l’unanimité. De quoi alimenter les discussions au Sommet de fin juin ? Du tout… Les chefs d’Etat et de gouvernement « n’en ont pas débattu directement », a concédé Charles Michel ce mercredi. Le président du Conseil européen a toutefois rappelé que les conclusions de la réunion « prennent en considération » le travail effectué.