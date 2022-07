Le Standard s’impose en amical face à Go Ahead Eagles (1-5): une victoire qui fait le plus grand bien aux Rouches

Côté Standard, Ronny Deila a opté pour deux équipes différentes lors de chaque mi-temps, en conservant cependant son système en 4-2-3-1. Après un début de match poussif, c’est Renaud Emond qui s’est créé la première occasion liégeoise, mais sa frappe s’est envolée très loin de l’objectif. Et c’est Go Ahead qui a finalement ouvert la marque à la demi-heure par Stokkers, d’une frappe placée à gauche de Bodart, qui n’a pourtant pas été inquiété le moins du monde.

Après deux défaites consécutives, face à Saint-Trond (0-2) et au RWDM (1-2), le Standard a renoué avec le succès ce mercredi, sur le score de 1-3, lors du premier match amical de son stage aux Pays-Bas, face à l’équipe néerlandaise de Go Ahead Eagles, 13e du dernier exercice d’Eredivisie.

Le Standard a directement réagi pour rétablir l’égalité au marquoir sur un coup franc de Dewaele victorieusement prolongé de la tête par Dussenne dans les filets adverses.

L’équipe liégeoise a ensuite été plus consistante en seconde période avec sa deuxième équipe, et les Rouches sont parvenus à faire la différence en sept petites minutes. À la 50e d’abord sur un envoi de Ghalidi après une feinte géniale de Dragus suivie d’un centre de Shamir. Et à la 56e ensuite sur un but du latéral droit Lucas Noubi, bien servi par Dragus.

En deuxième période, on retiendra surtout les reconversions offensives rapides du Standard, qui ont séduit et qui ont payé en amenant les deuxièmes et troisièmes buts liégeois.

Standard 1re mi-temps : Bodart, Dewaele, Dussenne, Laifis, Calut, Cimirot, Raskin, Canal, Boljevic, Balikwisha, Emond.