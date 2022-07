Manu Ferrera sur la signature de Witsel à l’Atlético: «Je ne serais pas surpris qu’il devienne un premier choix»

À un âge où certains pensent déjà une préretraite, Axel Witsel accomplit un pas en avant en quittant la Bundesliga pour rejoindre la Liga. « Quand tu signes à l’Atlético, c’est pour jouer le titre », rappelle Manu Ferrera, recruteur pour La Gantoise, grand supporter des « Colchoneros » devant l’éternel et T2 de Michel Preud’homme au Standard quand Axel Witsel y a percé entre 2006 et 2008. Si le dernier « Meisterschale » du Borussia Dortmund remonte déjà à 10 ans, l’Atlético a remporté deux fois la Liga sous la direction de Diego Simeone durant le même laps de temps (et le second en 2021).