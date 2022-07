Marre de l’index, la FEB sur les nerfs

Pour le patronat, Pieter Timmermans décrit une situation économique quasiment apocalyptique. Au secours la compétitivité ! Il faut « toucher à l’indexation automatique des salaires ». Thierry Bodson (FGTB) : « Non merci ». Ahmed Laaouej (PS) : « D’aucune façon ».

La FEB ne lésine pas, elle dépeint la situation économique du pays sur un registre quasi apocalyptique. Il fallait entendre Pieter Timmermans, administrateur délégué, et Edward Rosens, chief economist, mercredi au siège de l’organisation patronale. Un long « cri d’alarme » : la croissance est au plancher, les investissements des entreprises se réduisent, les exportations itou, la compétitivité n’en parlons pas, plutôt si… « Le Bureau du plan indique que nous aurons six indexations des salaires cette année en Belgique, explique le chief economist. Les coûts salariaux s’envolent : +11 % en 2022-23 à politique inchangée. Et l’on peut arriver à des niveaux de 10 % à 15 % d’inflation à l’automne. Si l’on ne fait rien, nous entrerons en récession ». Un scénario plausible certainement si la guerre en Ukraine devait se poursuivre. « Nous allons droit dans le mur », re-prévient Pieter Timmermans.