Comment la ville de Binche va accueillir le Tour de France

L’idylle entre Binche et le vélo n’en finit pas. Ce jeudi, le Tour de France s’élancera de la cité des gilles pour une étape qui conduira les coureurs à Longwy, 220 kilomètres plus loin. On ne parlera pas encore de routine, mais la petite ville hennuyère sait y faire : elle avait déjà accueilli la caravane et les champions en 2019, pour un départ d’étape également. Bis repetita en 2022, donc

Depuis plusieurs semaines, Binche vit à nouveau au rythme de la Grande Boucle, le jaune est devenu partout la couleur dominante. Des silhouettes de cyclistes et des photos de champions d’hier et d’aujourd’hui s’affichent partout. Des animations originales, dont une « dictée du Tour », ont mobilisé les habitants, toutes générations confondues.