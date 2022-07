Les Red Panthers battent facilement le Japon et assurent leur place en huitièmes de finale de la Coupe du monde

Une victoire 3-0 nette et sans bavure de nos Red Panthers.

Les Red Panthers se sont imposées 3-0 (mi-temps 1-0) face au Japon (FIH 11) lors de leur troisième et dernier match de la poule D à la Coupe du monde féminine de hockey, mercredi à Terrassa, en Espagne. Si ce succès assure à la Belgique (FIH 5) de terminer au 2e rang de la poule et d’ainsi participer aux barrages (les 8e de finale), elle devra toutefois attendre le résultat du match suivant entre l’Australie (FIH 3) et l’Afrique du Sud (FIH 15) pour savoir si elle peut encore accrocher la première place, directement qualificative pour les quarts de finale.

Dominantes dans la rencontre, mais à nouveau -comme contre l’Australie mardi soir – sans pouvoir conclure dans le cercle adverse, les Panthers ont trouvé la solution sur penalty-corners (pc). À deux reprises via Stephanie Vanden Borre (24e et 40e) et sur un sleep d’Ambre Ballenggien (44e).