Le gaz et le nucléaire sont «durables», selon le Parlement européen

Par une majorité assez confortable, le Parlement européen a approuvé mercredi une proposition de la Commission visant à considérer les futurs investissements dans le gaz fossile et dans le nucléaire comme des « activités économiques durables sur le plan environnemental ». L’objectif de la taxonomie est « d’étiqueter » les différents investissements en fonction de leur contribution aux objectifs environnementaux. de la sorte, les marchés financiers pourront répercuter auprès de leurs clients cette « bonne » note et ainsi miex attirer des capitaux. La taxonomie comprend trois catégories : des activités vertes (les renouvelables), des activités « de transition » et des activités « favorisant » la transition. Le dossier doit encore passer le cap du Conseil des ministres européens. Ce dernier ne s’y opposera sans doute pas : la taxonomie entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Mais des recours devraient être déposés devant la Cour de Justice européenne. Le Luxembourg et l’Autriche ont déjà annoncé qu’ils porteraient l’affaire devant les juges de l’Union.