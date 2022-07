Boîtes noires: ce qui change dans les voitures dès ce mercredi

Pour permettre aux services de police et aux enquêteurs de disposer de données précises durant les trente secondes qui précèdent un accident de voiture et les dix secondes qui le suivent, l’Europe va imposer aux constructeurs l’installation dans les voitures d’une boîte noire, dont le nom s’inspire de celles que l’on trouve dans les avions. En Belgique, cette législation européenne est d’application aux nouveaux modèles depuis ce mercredi. Et en 2024 pour toutes les voitures neuves.

Ce boîtier équipé d’une puce électronique enregistre des données telles que la vitesse, la phase de freinage, le fonctionnement des clignotants, le régime du moteur ou encore la force de la collision et le port de la ceinture de sécurité. Le même cadre légal rend obligatoire une série d’équipements d’aide à la conduite, comme le limiteur de vitesse ou le dispositif anti-somnolence.