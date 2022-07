Les acheteurs de moins de 30 ans reviennent timidement sur le marché immobilier

Les plus jeunes acheteurs de biens immobiliers du pays se trouvent à Anvers et au Limbourg. L’âge moyen des propriétaires s’élève à 38 ans dans les deux provinces flamandes, ressort-il du dernier baromètre trimestriel de la Fédération des notaires. C’est-à-dire deux en moins que la moyenne belge (40 ans) au moment d’une transaction. Dans l’autre sens, l’acquéreur moyen belge le plus âgé (43 ans) se trouve en Brabant wallon, puis à la côte belge et dans la province de Namur (41 ans).

Au-delà de ces chiffres, la Fédération des notaires constate un léger rajeunissement des acheteurs belges depuis janvier 2022. Entre 2021 et 2022, la tranche d’âge inférieure ou égale à 30 ans progresse de 27,9 % à 29,8 %. A l’inverse, celle des 51-65 ans diminue de 16,7 % à 15 %. De quoi faire retomber l’âge moyen à 39 ans, soit son niveau de 2018 et 2019. Alors que, depuis deux ans et le début de la crise sanitaire, l’âge moyen s’élevait à 40 ans.