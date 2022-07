Le marché immobilier dans une phase de stabilisation

L’activité immobilière a baissé au premier semestre 2022 par rapport à la même période en 2021, ressort-il du dernier baromètre de la Fédération des notaires. En cause : des taux d’intérêt qui augmentent, des prix de l’énergie qui flambent et beaucoup d’incertitudes…

Avec la crise sanitaire, le marché immobilier a connu une longue période de surchauffe. Le premier déconfinement a débouché sur une hausse des prix et du nombre de transactions. Près de deux ans plus tard, le marché revient à une activité plus normale, c’est-à-dire à la situation en vigueur avant le covid. Voilà ce qui ressort notamment ce jeudi du dernier baromètre trimestriel de la Fédération des notaires.