Voici les tops 10 des prénoms les plus donnés à Bruxelles en 2021

Statbel a publié son classement des prénoms donnés les plus populaires en 2021.

Bruxelles a accueilli l’an dernier 89 petites Lina et 118 nouveaux Mohamed, il s’agit des prénoms féminin et masculin les plus donnés en 2021, selon la dernière publication de Statbel publiée mercredi. Mohamed reprend la tête du classement à Adam qui l’avait devancé l’année passé, tandis que Lina devance de justesse Sofia.

Les prénoms féminins les plus donnés en 2021 à Bruxelles sont Lina, Sofia et Nour. Tandis que Mohamed, Adam et Gabriel forment le trio de tête des prénoms de nouveau-nés garçons.