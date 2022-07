Nicolas Penneteau: «Les Zèbres joueront le top quand ils auront leur stade et leur centre d’entraînement»

Heureux à Reims où il vient d’entamer sa dernière année de contrat, Nicolas Penneteau suit attentivement le Sporting de Charleroi, dont il a défendu les couleurs durant sept ans, et il estime que les Zèbres ont réalisé une belle première saison sous Edward Still

Un peu plus d’un an après avoir quitté le Sporting de Charleroi pour s’offrir un ultime défi sportif à Reims, Nicolas Penneteau est heureux dans sa nouvelle vie champenoise bien que, comme à son époque carolo, il soit resté basé à Valenciennes pour des raisons familiales. Au moment d’aborder sa dernière année de contrat, le portier de 41 ans est revenu sur la défunte saison, mais aussi sur ce qu’il voit du Sporting, qu’il a dû quitter sans l’au revoir qu’il méritait à cause du Covid et des stades vides. « Après sept saisons à Charleroi, c’était difficile de devoir partir de la sorte », confie celui qui espère « pouvoir venir saluer les supporters carolos cette saison » et avoir ainsi une sortie digne de la façon dont son passage a marqué le matricule 22.

Un an après votre retour en Ligue 1, suivez-vous toujours la Pro League ?