Série d’été – 1972, la sulfureuse: «Le Parrain», quand la mafia ne voulait pas d’un film sur la mafia

C’est certainement l’un des plus grands films de l’histoire du septième art. Le Parrain, adaptation du roman éponyme de Mario Puzo, raconte la trajectoire de l’une des familles les plus importantes de la mafia américaine entre 1945 et 1955, le rôle du chef de clan, Don Vito Corleone, et son passage de témoin à son fils Michael.

Dès sa sortie en salles en 1972, le film est un énorme succès au box-office battant de nombreux records jusqu’à devenir le film le plus rentable de l’année 1972. Il finira par remporter trois Oscars : celui du meilleur film, du meilleur acteur pour Marlon Brando et du meilleur scénario adapté pour Puzo et Coppola. Mais outre cet énorme succès, Le Parrain c’est aussi l’histoire d’un accouchement douloureux. En bref, l’histoire d’un film dont la mafia ne voulait pas.