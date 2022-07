Tour de France: Wout van Aert préserve les chances de Jumbo

Superbe d’altruisme, le maillot jaune s’est mué en équipier de luxe pour limiter la casse au sein d’une équipe Jumbo-Visma en pleine galère. Jonas Vingegaard lui doit une fière chandelle ! L’autre leader du team, Primoz Roglic, est lui relégué à plus de deux minutes.

Dans la poussière âcre, dans ce halo jaunâtre s’élevant de la pierre et de ces ornières qui n’attendaient qu’un écart pour refermer leurs pièges, on sentait la peur. On a eu le chaos, une étape infernale, une partie de manivelles à très haute intensité. Un combat comme Wout van Aert les aime, âpre, sans concession, où il faut pousser du braquet au milieu d’un champ de bataille, où seul le courage permet de mettre un peu d’ordre dans la confusion.