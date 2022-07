Voici les tops 10 des prénoms les plus donnés en Wallonie en 2021

Statbel a publié son classement des prénoms donnés les plus populaires en 2021.

La Wallonie a accueilli l’an dernier 204 petites Emma et 266 nouveaux Gabriel, il s’agit des prénoms féminin et masculin les plus donnés en 2021, selon la dernière publication de Statbel publiée mercredi. Emma garde de justesse la tête du classement pour la deuxième année consécutive, tout comme Gabriel.

Les prénoms féminins les plus donnés en 2021 en Wallonie sont Emma, Olivia et Louise. Tandis que Gabriel, Louis et Liam forment le trio de tête des prénoms de nouveau-nés garçons.