Intermarché-Wanty Gobert y a cru: Van der Hoorn si proche de l’exploit

La déception est terrible, écrasante. Au niveau de l’exploit qui lui a échappé d’un souffle poussiéreux. Même pas. Taco van der Hoorn, le spécialiste de l’échappée pour la gloire, avait pourtant réalisé le coup parfait sur le pavé du Tour de France. Après la ligne, le coureur d’Intermarché – Wanty Gobert était plongé dans l’attente, perdu dans les conjonctures, ne sachant pas s’il avait atteint le firmament ou s’il n’avait plus que ses yeux crasseux pour pleurer. Et puis l’annonce est tombée. « Deuxième ?… », a-t-il demandé avant d’entendre un « Oui, sorry » venant du staff de l’équipe. D’un coup, il a fermé les yeux pour intérioriser la déception, couché sur le cadre de son vélo. Pendant de longues secondes, malgré la folie du Tour, un silence de mort a dominé l’espace. « Me…, un énorme me… », a-t-il glissé, calmement, presque chuchoté dans un sourire forcément pincé. « J’étais si proche… Déçu, énormément déçu.