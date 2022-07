La reine Mathilde se prépare déjà à fêter ses 50 ans

A l’occasion de ses 50 ans qu’elle fêtera ce 20 janvier prochain, la reine Mathilde souhaite promouvoir un message positif sur le bien-être mental. Pour ce faire, elle organisera une série de randonnées pédestres de maximum 20 kilomètres et des balades à vélo de maximum 30 kilomètres. dans les dix provinces du pays et à Bruxelles.

Y seront invitées des personnes et organisations qui œuvrent pour le bien-être mental, comme le personnel et les jeunes du centre de protection de la jeunesse « De Plek », des patients en psychiatrie et le personnel de la Ligue wallonne pour la Santé mentale ou les résidents malvoyants et aveugles de l’institution « Licht & Liefde ». La reine souhaite profiter de la nature sportive de ces activités pour encourager les échanges informels.