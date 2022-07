Hockey: les Reds Panthers retrouvent leur efficacité sur penalty

Après leur solide désillusion de la veille et la défaite face à l’Australie (2-0), les Red Panthers voulaient gagner et surtout emmagasiner un maximum de confiance avant leur départ pour Amsterdam, ce jeudi matin, pour disputer le match de barrage, samedi, avant elles l’espèrent un quart de finale, mardi, face aux redoutables Néerlandaises. Opposées au Japon pour leur dernière rencontre dans la poule D, les Belges essayaient de rapidement prendre le contrôle de la rencontre mais surtout l’ascendant sur leurs adversaires pour éviter de commencer à gamberger et donc de se compliquer le match. Elles prenaient donc l’initiative et le contrôle de jeu mais elles se heurtaient à un bloc défensif solide et bien en place dès l’entame de match. A la 10e minute, elles obtenaient un premier penalty mais le sleep de Stephanie Vanden Borre n’atteignait pas sa cible. Le Japon répliquait également sur p.c. mais Elena Sotgiu s’interposait avec autorité.