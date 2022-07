Euro féminin: l’Angleterre voit les choses en grand… mais pas pour tout le monde

Les Red Flames débuteront leur championnat d’Europe ce dimanche 10 juillet face à l’Islande. Une entrée en matière idéale, face à une équipe islandaise robuste mais totalement à la portée de notre équipe nationale, avant de défier l’ogre français (14 juillet) et l’Italie (18 juillet). Ultra-important pour les joueuses d’Ives Serneels, ce Belgique-Islande n’est évidemment pas une affiche de cet Euro 2022. Raison pour laquelle il n’aura pas lieu à Old Trafford ou Wembley, mais bien… au centre d’entraînement de Manchester City, là où Kevin De Bruyne a ses petites habitudes hebdomadaires avec les Skyblues. L’enceinte qui accueillera les Red Flames, reliée à l’Etihad Stadium par un pont, ne pourra cependant accepter que 4.700 personnes, en sachant qu’une partie de ces places (environ 700) sera attribuée aux différents sponsors et membres des fédérations concernées. En Jupiler Pro League, les plus petits stades sont ceux de Seraing et Westerlo, avec une capacité d’environ 8.000 places…