Wimbledon: pourquoi Nadal a failli abandonner

Nadal sera-t-il capable de jouer en demi-finales ? « Je ne sais pas. Je ferai de nouveaux examens demain (jeudi). Il est évident que je ne suis pas le genre de joueur qui n’a jamais été blessé. J’ai l’habitude d’avoir des problèmes physiques et j’ai l’habitude de contenir ma douleur et de jouer avec ces problèmes. Ca fait quelques jours que j’ai ces douleurs, mais aujourd’hui c’était nettement pire, j’ai eu bien plus mal et ça m’a nettement plus handicapé. Mais j’ai réussi à gagner le match et voyons comment ce sera demain. On ne peut pas faire grand-chose. Le docteur est venu, il m’a donné des anti-inflammatoires et des analgésiques. Le physio a essayé de détendre un peu le muscle. Mais c’est difficile. On ne peut pas soigner ce que j’ai comme ça. Mais comme je l’ai dit, il n’est pas facile de quitter le tournoi, de quitter Wimbledon, même si la douleur est vive. Je voulais juste terminer, quel que soit le résultat. Je préfère évidemment gagner. Alors je me suis battu. Et je suis fier de mon état d’esprit et de la façon dont j’ai réussi à être compétitif dans ces circonstances. »