Après plus de 40 démissions, Boris Johnson vire l’un de ses ministres

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a renvoyé son ministre du Logement Michael Gove. Le ministre avait appelé Johnson à démissionner plus tôt dans la journée.

Alors que des membres de son cabinet lui ont ouvertement demandé de partir et que plus de 40 membres de son entourage ont démissionné, le Premier ministre ne compte pas quitter son poste.

Boris Johnson a limogé mercredi son ministre du Logement Michael Gove qui, selon les médias britanniques, a appelé le Premier ministre britannique à démissionner, a annoncé un conseiller du chef du gouvernement. « Il a limogé Michael Gove », a déclaré sur Sky News James Duddridge, conseiller de Boris Johnson, assurant que ce dernier est « d’humeur enjouée et il se battra ».

Selon les journalistes, Johnson a renvoyé Gove par téléphone mercredi soir. « Vous ne pouvez pas vous exprimer dans la presse et dire que vous appelez le Premier ministre à démissionner et espérer pouvoir rester au Cabinet », ont fait écho des sources au sein de Downing Street. « Ce n’est pas la première fois qu’il se comporte de manière perfide, épouvantable et déloyale. Cela aurait dû être fait il y a des années. »