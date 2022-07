«À propos», le podcast du Soir du 7 juillet: hausse des crédits à la consommation, départ du Tour de France à Binche

Le marché de l’immobilier ralentit. Les prix diminuent, surtout sur les derniers mois. C’est le constat des notaires, qui publient aujourd’hui leur baromètre de l’immobilier. Ils remarquent aussi que les acheteurs sont plus jeunes. On en parle avec le porte-parole de la Fédération des notaires, Renaud Grégoire.

Le nombre de nouveaux crédits à la consommation augmente depuis plusieurs mois. Ils connaissent une hausse de 5 % par rapport aux cinq premiers mois de l’année passée, et même de 11 % depuis début 2020. On revient au niveau d’avant la pandémie. Une hausse qui a interpellé Guillaume Derclaye, du service enquête. Il s’est plongé dans les statistiques de la Banque nationale de Belgique. Il nous explique.

La 6ème étape du Tour de France part de Binche ce matin. Ce n’est pas la première fois que le peloton emprunte les routes de la cité des gilles. Binche avait déjà accueilli un départ en 2019. Mais quel est l’objectif ? Combien ça coûte et combien ça rapporte à une ville comme Binche ? On a posé la question à Eric Deffet du service politique. On a lui a d’abord demandé d’où venait cette histoire d’amour entre Binche et le vélo.