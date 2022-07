Mercato: attendu à Burnley, Jackson Muleka va rejoindre la Turquie et le club de Besiktas

Jackson Muleka ne prendra pas la route des Pays-Bas pour terminer le stage estival avec le Standard. C’est à destination d’Istanbul qu’il a pris l’avion, mercredi en début d’après-midi, pour passer sa visite médicale et régler sur place, en compagnie de ses conseillers, les derniers détails de son transfert définitif à Besiktas, avant de parapher le contrat de cinq ans qui l’y attend.

La piste menant à Burnley s’étant éteinte malgré l’accord trouvé entre le Standard et le club de Championship entraîné par Vincent Kompany, plusieurs clubs turcs étaient revenus à la charge pour enrôler l’international congolais. À savoir Besiktas, qui au départ avait proposé un prêt, refusé par le Standard, et Kasimpasa, où Muleka avait été prêté lors de la deuxième moitié de la saison dernière et qui a consenti des efforts financiers très importants pour conserver son buteur.