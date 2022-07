Häagen-Dazs rappelle un produit en Belgique et en France

« Suite à la détection de traces d’oxyde d’éthylène (ETO) dans des lots de certains produits Häagen-Dazs, General Mills a pris la décision de procéder au rappel volontaire et préventif de ses crèmes glacées Vanille vendues en France », l’un de ses parfums phare, a annoncé le géant agroalimentaire dans un communiqué.

Le groupe américain General Mills va procéder au rappel volontaire de quatre lots de ses crèmes glacées vanille qu’il commercialise dans plusieurs marchés, dont la Belgique et la France sous la marque Häagen-Dazs après détection de traces d’oxyde d’éthylène, un pesticide cancérogène interdit en Europe, a-t-il annoncé mercredi.

A l’origine de ce retrait, il évoque « des traces d’ETO (qui) peuvent être attribuées à un ingrédient (l’extrait de vanille) fourni par l’un de nos fournisseurs. La présence résiduelle d’ETO dépasse légèrement les seuils de détection analytique », détaille-t-il.

« Compte tenu de ces informations, les produits suivants font l’objet d’un rappel immédiat » : les crèmes glacées vanille en format 460 ml et 650 ml, en petits pots de 95 ml, et celles vendues par boîtes de quatre dans la gamme Vanilla Collection, dont la date de durabilité minimale va de ce mercredi au 21 mai 2023.

De nombreux distributeurs sont concernés : parmi eux, Auchan, Carrefour, Casino, Cora Franprix, Intermarché, Leclerc ou encore Monoprix, la liste incluant également les boutiques du glacier Häagen-Dazs en France.

« Il est demandé aux personnes ayant acheté l’un de ces produits de le jeter et de contacter General Mills », indique le groupe. Le service consommateur répondra aux questions des utilisateurs concernés au numéro vert gratuit suivant : 08 00 33 32 31.

« Aucun autre produit Häagen-Dazs n’est concerné »

« Häagen-Dazs n’utilise pas d’ETO dans ses produits, et ceux-ci sont conformes à toutes les réglementations en matière de sécurité alimentaire et aux normes strictes en vigueur sur tous les marchés où nous opérons », affirme la société, qui renvoie la responsabilité à son fournisseur. « Aucun autre produit Häagen-Dazs n’est concerné », précise General Mills, qui s’excuse auprès de ses clients et consommateurs pour le « désagrément occasionné par ce rappel ». Un remboursement leur sera proposé.