Météo: une matinée sous la grisaille avant le retour des éclaircies dans l’après-midi pour ce jeudi

La journée de jeudi débutera sous un ciel gris avec parfois quelques faibles pluies ou petites averses, surtout sur le nord-est du pays et en Ardenne. Les quantités de précipitations seront toutefois limitées, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

En cours d’après-midi, le temps deviendra sec et de larges éclaircies se développeront dans la région côtière. Il fera un peu plus frais avec des maxima de 16 ou 17°C en Ardenne, 18°C en bord de mer, 20°C dans le centre du pays à localement 21°C en Gaume. Le vent sera modéré de nord-ouest, le long du littoral généralement assez fort. Des pointes de 50 km/h sont possibles le long du littoral et sur les hauteurs de l’Ardenne.