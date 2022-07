Revivez la première victoire du Standard en vidéo: une pluie de buts face à Go Ahead Eagles

Après deux défaites, le Standard a remporté mercredi son premier match de préparation face aux Néerlandais de Go Ahead Eagles.

Alors que le score était d’un but partout à la mi-temps, le nouveau coach liégeois, Ronny Deila, a changé l’intégralité de son onze de base. Les Rouches se sont finalement imposés 5 buts à 1 grâce notamment à sa jeune garde : Brahim Ghalidi (50e et 89e) et Lucas Noubi (57e), 17 ans chacun.