«Je suis enfin devenue une femme»: Maître Afschrift fait son coming-out transgenre

Je suis une femme. Si on me demande comment je le suis devenue, je réponds que je suis transgenre mais mon idée est que j’ai toujours été une femme, enfermée dans un corps d’homme, comme on dit, et en tout cas qui n’apparaissait pas à mes propres yeux. Je dois bien admettre que pendant longtemps, ce n’était pas quelque chose qui était évident pour moi, ce ne fut pas facile d’arriver à cette conclusion. » Celle qui s’exprime ici est devenue Typhanie pour tous et pour toujours depuis ce jeudi 7 juillet. La révélation de cette transition de genre est d’autant plus impactante que Typhanie Afschrift, jusqu’ici connue sous le prénom « Thierry », est l’une des avocates fiscalistes les plus réputées et redoutées de Belgique, une professeure d’université extrêmement renommée, une personne publique aux opinions ultra libérales très tranchées.

C’est à Paris Match qu’elle a réservé la primeur de cette annonce en ce jeudi qui, précise-t-elle d’emblée, est un jour de fête. La nouvelle apparence extérieure de l’avocate dit l’ampleur du changement. Cheveux longs blonds-roux, robe d’été à fleurs au-dessus du genou, rouge à lèvres : c’est une femme heureuse, élégante, affirmée qui a également longuement reçu Le Soir. Typhanie ne cache rien de ce parcours difficile, vécu aujourd’hui, non comme une renaissance mais comme une libération. « Je détestais mon corps quand j’étais jeune », confie celle qui aurait pu se suicider à l’adolescence. Ce sont les études, puis le travail qui jouent le rôle de cette drogue qui aide à supporter l’immense « confusion » intérieure. Honte de savoir qu’on voulait s’habiller en petite fille, peur de parler aux autres de cet état intérieur, ignorance totale de la transidentité : c’est avec le temps et à force de centaines de lectures que Typhanie va se documenter, se découvrir et que l’idée de la transition va grandir.