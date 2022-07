Royaume-Uni: un ministre nommé mardi appelle Johnson à partir, une autre démissionne

Boris Johnson s’accroche à son poste, malgré un déluge de démissions depuis ce mardi. Près de 50 membres de son gouvernement l’ont quitté et les appels à démissionner se multiplient.

Depuis son arrivée à la tête du gouvernement britannique, Boris Johnson a été délaissé par une cinquantaine de ses proches et lointains confrères et collaborateurs. Une cinquantaine en deux ans et demi, dont une quarantaine rien que ce mercredi.

Ce jeudi, c’est encore une nouvelle démission qui s’ajoute à la liste : celle de la nouvelle ministre britannique de l’Education, Michelle Donelan. «Vous nous avez mis dans une situation impossible», a-t-elle écrit dans une lettre adressée à Boris Johnson.