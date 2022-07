Fabio Fognini met en doute la sincérité de Rafael Nadal et ne croit pas à sa blessure à Wimbledon (photo)

Si on utilise l’indicatif présent pour évoquer la blessure de Rafael Nadal, c’est pour la bonne et simple raison que l’Espagnol en a parlé en conférence de presse. La preuve…

Cette fois, c’est aux abdominaux que Rafael Nadal a mal, mais il a serré les dents mercredi et s’est qualifié pour les demi-finales de Wimbledon où il retrouvera le volcanique Nick Kyrgios qui a « trouvé l’ouverture » vers le dernier carré.

« Ils me disaient d’abandonner. Mais c’est difficile d’abandonner au milieu d’un match. C’est difficile, même si j’y pensais depuis un moment. Mais d’un autre côté, il m’est déjà arrivé d’abandonner dans ma carrière. C’est quelque chose que je déteste faire. Alors j’ai continué d’essayer de jouer », a expliqué « Rafa ». « Je ferai de nouveaux examens jeudi. Il est évident que je ne suis pas le genre de joueur qui n’a jamais été blessé. J’ai l’habitude d’avoir des problèmes physiques et j’ai l’habitude de contenir ma douleur et de jouer avec ces problèmes. Ça fait quelques jours que j’ai ces douleurs, mais hier c’était nettement pire ».