Disparition dans le Brabant wallon: l’arme du policier recherché est introuvable

Mardi soir, la police fédérale a lancé un avis de recherche pour retrouver Frédéric Gonzalez Moradiellos, 35 ans. Vers 10 h, il a quitté son domicile de la rue du Petit-Bruxelles à Rebecq (Brabant wallon) avant de ne plus se manifester. Selon nos informations, il s’agit d’un policier membre du personnel de la zone de Bruxelles-Capitale/Ixelles dont l’arme de service est – pour l’heure – introuvable. C’est pour cette raison que le dossier a rapidement été pris au sérieux et la disparition considérée comme inquiétante par le parquet du Brabant wallon, qui se refuse à tout commentaire sur l’enquête. Il avait tout récemment déménagé dans le Brabant wallon et gardait donc de nombreuses attaches bruxelloises.

« Sans préjuger de ce qui a pu se passer dans le cas présent, nos policiers exercent un métier particulièrement exigeant et pas toujours reconnu. Il suffit parfois d’une difficulté personnelle qui s’ajoute à celles du service pour que survienne une catastrophe », indique un porte-parole du parquet du Brabant wallon.