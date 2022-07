Thomas Van der Plaetsen renonce aux Mondiaux

Cela aurait été un exploit en soi. Onze mois après sa terrible blessure survenue aux JO de Tokyo, lors du concours de longueur, deuxième des dix épreuves de son décathlon, Thomas Van der Plaetsen, malgré une très lourde rééducation bien avancée, a préféré ne pas brusquer les choses. Celui qui s’était occasionné une déchirure de l’ischio, une contusion au genou et une déchirure des ligaments du pied droit au Japon, ne s’estime pas encore suffisamment prêt pour affronter deux jours de compétition intense aux Mondiaux d’Eugene (15-24 juillet). Il a donc choisi de prendre son temps et de miser plutôt sur l’Euro de Munich (15-21 août), le mois prochain.

« Malheureusement, je ne partirai pas pour l’Oregon », a-t-il fait savoir ce jeudi via ses réseaux sociaux. « Même si j’ai réussi quelques bonnes performances (aux championnats de Belgique, les 25 et 26 juin, où il a effectué sa rentrée en hauteur, à la perche et dans les trois lancers, NDLR), je ne suis pas certain de pouvoir assumer deux jours pleins de décathlon. »