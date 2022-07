Le Tour de France effectue une escale en Belgique: place aux premières accélérations (direct)

Ce jeudi, le Tour de France effectue une courte escale en Belgique. Binche accueille en effet le départ de la 6e étape, qui emmènera les coureurs à Longwy après 219,9 km de course et trois côtes, dont celle de Montigny-sur-Chiers (4e catégorie, 1,6 km à 4,4 pour-cent) et celle de Pulventeux (3e catégorie, 800m à 12,3 %) dans les 15 derniers kilomètres.

Wout van Aert a sauvé de justesse son maillot jaune, mercredi, au terme d’une étape mouvementée sur les pavés. C’est l’un des favoris ce jeudi. Ne ratez rien de cette étape avec notre direct.