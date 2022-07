Tour de France: Pogacar s’adjuge la 6e étape et récupère le jaune de van Aert

Van Aert a passé une grande partie de la journée au premier rang, avant d’être repris à 11km de l’arrivée et de perdre son maillot jaune de leader.

Ce jeudi, le Tour de France effectuait une courte escale en Belgique. Binche accueillait en effet le départ de la 6e étape, qui emmène les coureurs à Longwy après 219,9 km de course et trois côtes, dont celle de Montigny-sur-Chiers (4e catégorie, 1,6 km à 4,4 pour-cent) et celle de Pulventeux (3e catégorie, 800m à 12,3 %) dans les 15 derniers kilomètres.

Wout van Aert a sauvé de justesse son maillot jaune, mercredi, au terme d’une étape mouvementée sur les pavés. C’est l’un des favoris ce jeudi. Ne ratez rien de cette étape en suivant notre direct.