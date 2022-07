Jean-Luc Outers: chroniques du temps du covid

Pendant le confinement, et particulièrement en mars et avril 2020, Jean-Luc Outers a écrit chaque jour un billet. « On a besoin de points de repère parce qu’on est déboussolés », nous expliquait alors l’écrivain belge. « J’ai dès lors décidé d’écrire quelque chose tous les matins. Cette crise joue un rôle d’amplificateur pour tout ce qu’on vit. »

Ces billets ont été lus en ligne quotidiennement sur le site de Textes & Voix, grâce à sa créatrice Nadine Eghels. Une vingtaine de textes lus par Marianne Basler, Jean-Philippe Puymartin et Nicolas Pignon et ponctués au violoncelle par Silvia Lenzi. « J’ai trouvé ces textes formidables parce qu’ils fournissaient autre chose dans cet amas d’informations qui nous assomme : un autre point de vue, un décryptage différent », dit Nadine Eghels.