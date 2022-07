Levan Berdzenichvili: le Goulag, «les meilleures années de ma vie»

En 1983, Levan Berdzenichvili, dissident, un des fondateurs du Parti républicain de Géorgie, est arrêté pour antisoviétisme et emmené au Goulag, dans le camp JKh 385/3-5 de Barachevo, en Mordovie. Il y restera deux ans et demi. Ce devait être dur. Mais il décrit ces années comme les meilleures de sa vie. Parce qu’il y a rencontré des gens extraordinaires. C’est pour cela qu’il a écrit ce livre. Pas pour lui, mais pour ces personnes qu’il a rencontrées et aimées en prison. Pour Arkadi, Gricha, Jora, Johnny, Rafik, Guenrikh, Micha, Boris, Vadim, Anadenko, Badzio, Razlatski, Boutov, Lismanis et Dato. A chacun il consacre un chapitre. Et apparaît alors une communauté passionnante qui habite ce goulag devenu un théâtre étrange et humain. Levan Berdzenichvili était à Saint-Malo, invité des Etonnants Voyageurs. Nous l’y avons rencontré.