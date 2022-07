490 romans pour la rentrée

C’est le nombre le plus bas depuis plus de 20 ans : 490 romans paraîtront entre le 18 août et le mois d’octobre 2022, selon les informations de Livres-Hebdo. Soit une baisse de 6 % par rapport à 2021, où on en a publié 521. Côté français, c’est 345 titres, dont 90 premiers romans, plus d’un quart, et en hausse de 21 % par rapport à 2021. Côté étranger, c’est 145 titres.

Pourquoi cette diminution ? On cite la pénurie de papier et donc son coût, on évoque aussi les incertitudes liées au rapprochement entre Editis et Hachette. Et puis, ça fait des années que l’on se plaint de l’abondance de titres à chaque rentrée littéraire, les éditeurs entendraient-ils enfin cet appel à la modération ?