Départ de Boris Johnson: la Russie espère que des «gens plus professionnels» arriveront au pouvoir

Le Kremlin a réagi à la démission de Boris Johnson à la tête du parti conservateur ce jeudi. Le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov espère plus de professionnalisme et insiste sur le « dialogue ».

Le Président russe Vladimir Poutine a réagi ce jeudi à la démission du Premier ministre britannique Boris Johnson, via son administration. Le Kremlin a dit en effet espérer jeudi l’arrivée au pouvoir au Royaume-Uni de « gens plus professionnels », alors que le Premier ministre Boris Johnson est plus que jamais sur la sellette.

« Nous espérons, qu’un jour, des gens plus professionnels et en mesure de prendre des décisions à travers le dialogue arriveront au pouvoir en Grande-Bretagne », a jugé le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov, interrogé sur la crise politique qui semble en passe d’emporter M. Johnson. Avant d’ajouter que le Premier ministre britannique «ne nous aime pas beaucoup et nous non plus».