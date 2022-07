Bonne nouvelle au Standard: Amallah et Tapsoba sont de retour sur les terrains

Après deux défaites, le Standard a remporté mercredi son premier match de préparation face aux Néerlandais de Go Ahead Eagles. Alors que le score était d’un but partout à la mi-temps, le nouveau coach liégeois, Ronny Deila, a changé l’intégralité de son onze de base. Les Rouches se sont finalement imposés 5 buts à 1 grâce notamment à sa jeune garde : Brahim Ghalidi (50e et 89e) et Lucas Noubi (57e), 17 ans chacun.

Le lendemain, à savoir ce jeudi, deux séances sont au programme des Rouches en stage aux Pays-Bas. La première a débuté peu après 11h, après un long briefing du coach à l’hôtel. Tout le monde est présent sur le terrain. Selim Amallah a repris et a participé à cette séance axée sur la construction de phases offensives dès la défense (finition via des centres de la gauche ou de la droite, ce que le coach préconise). Il souffrait d’une gêne située entre la hanche et la fesse survenue lors du premier entraînement aux Pays-Bas, lundi. Quant à Tapsoba, c’est la première fois depuis le début du stage qu’on l’aperçoit sur les aires de jeu. Pour rappel, il a été victime d’une déchirure aux ischio-jambiers gauches. Il a donc couru autour du terrain ce jeudi matin.