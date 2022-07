Le petit pois, légume vert à la récolte chronométrée

Légèrement sucré et tendre, le petit pois séduit les petits comme les grands. Il se consomme le plus souvent surgelé ou en conserve. Dans le garde-manger ou au surgélateur, il constitue une alternative facile et rapide à dégainer quand le temps vous manque pour préparer à manger. Durant les beaux jours, ce petit légume vert se déguste à nouveau frais. La saison du petit pois belge s’étend grosso modo de mai à juillet. Mais peu de maraîchers le cultivent à destination du marché du frais. En cause : le coût de la main-d’œuvre liée à sa récolte. « Nos clients sont demandeurs », assure Hanna Dupont, de la Grange Cocotte, située à Floreffe. « Mais la récolte des petits pois pour un maraîcher est extrêmement coûteuse et laborieuse en raison de la nécessité de les écosser. Dans notre exploitation, le concept d’autocueillette est une chance à ce niveau. Les consommateurs récoltent eux-mêmes nos pois et les écossent chez eux. »