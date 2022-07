Royaume-Uni: Boris Johnson démissionne

Après des semaines de tourmente et une cascade de démissions venant des Conservateurs, Boris Johnson a finalement renoncé à la tête de son parti. Il ne sera plus Premier ministre à l’automne.

"C'est la volonté du parti d'élire un nouveau leader et donc un nouveau premier ministre". C'est par ces mots que Boris Johnson a entamé son discours au 10 Downing Street ce jeudi. Il a souligné que la recherche d'un nouveau chef de parti commence maintenant, mais qu'il restera en poste jusqu'à ce qu'un successeur soit trouvé. Le processus d'élection d'un nouveau dirigeant commencera la semaine prochaine, a déclaré M. Johnson.

La grande victoire électorale remportée par Johnson et ses conservateurs en 2019 l'a empêché de franchir le pas de la démission plus tôt, a-t-il expliqué. "Il était de mon devoir de faire ce que nous avons promis en 2019", a-t-il déclaré. Entre autres choses, a-t-il souligné, il a "repris le pouvoir" sur l'Union européenne, a permis au pays de traverser la pandémie et a lancé la campagne de vaccination la plus rapide.