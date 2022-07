Euro de cyclisme U23 et juniors: Febe Jooris offre une première médaille à la Belgique

En terminant à la troisième place du chrono juniores filles, Febe Jooris a offert une première médaille à la Belgique lors des championnats d’Europe de cyclisme pour U23 et juniors jeudi à Anadia au Portugal.

Jeudi, les chronos juniors garçons et U23 messieurs et dames sont encore au programme à Anadia qui organise dans le même temps les championnats d’Europe de jeunes de mountainbike et sur piste.