Energie: comment obtenir le chèque «mazout» de 225 euros?

Dès ce jeudi 7 juillet, les ménages se chauffant au mazout et au propane en vrac peuvent introduire une demande pour obtenir une aide de 225 euros net.

Ce jeudi 7 juillet, le SPF économie et le ministre de l’Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) ont dévoilé les modalités pratiques pour obtenir l’allocation dite « mazout ». Cette allocation unique et forfaitaire de 225 euros net vient compléter les mesures de soutien (tarif social élargi, TVA à 6 % sur le gaz et l’électricité, baisse des accises sur les carburants) face aux prix décuplés de l’énergie.

Concrètement, tout ménage ayant été livré en gasoil de chauffage (mazout) ou propane en vrac par une entreprise entre le 15 novembre 2021 et le 31 décembre 2022 à des fins de chauffage de sa résidence principale peut en bénéficier. Aucune quantité minimale de remplissage de la cuve n’est requise. Selon le ministre, 21 % de l’ensemble des ménages sont concernés.