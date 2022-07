Wallonie: la taxe de circulation en nette hausse

La Wallonie planche sur une réforme en profondeur de sa fiscalité automobile, qu’il s’agisse de la taxe de mise en circulation et de la taxe de circulation. Mais pendant ce temps-là, la vie de contribuables se poursuit et elle ne s’apparente pas à un long fleuve tranquille en ces temps où l’inflation atteint des sommets et plombe le pouvoir d’achat.

Ce jeudi, le site du Moniteur a publié les nouveaux tarifs pour la taxe de circulation applicables au 1er juillet 2022. C’est de la routine. Sauf que cette fois l’explosion inflationniste est passée par là. La taxe augmente cette année de 8,97 %, sur base de l’indice général des prix à la consommation. A comparer avec les hausses des années précédentes : 1,5 % en 2021, 0,5 % en 2020 et 1,9 % en 2019. Une sacrée différence !