Réduction des risques et tabac: la Belgique en pole position

Depuis longtemps, mon pays (la France) et la Belgique partagent une approche similaire pour une cause qui m’est chère et qui touche des millions de vies : la lutte contre le tabagisme. Les points de vue de Bruxelles et de Paris résultent d’une approche qui a vu la prévention et le sevrage comme les deux seuls piliers possibles de lutte contre le tabagisme.

De ce fait, la Belgique, en reconnaissant la cigarette électronique comme un outil de réduction des risques pour les fumeurs qui n’arrivent pas à arrêter la cigarette a pris un avantage sur mon pays en matière de promotion des stratégies de contrôle tabagique en y incluant le concept de la réduction de la nocivité dans sa politique.

En même temps, bien que ce soit sans aucun doute un pas dans la bonne direction, le chemin n’est cependant pas fini selon moi.

En tant que médecin et scientifique, je sais que c’est l’exposition aux substances toxiques qui cause la maladie et en tant qu’oncologue, je sais que plus l’exposition est élevée ou plus l’exposition est longue, plus le risque de cancer augmente (dose-réponse). Le concept de la réduction de la nocivité est fondé sur le fait que c’est principalement l’exposition aux substances toxiques qui est la cause les maladies liées au tabagisme.

Les données scientifiques sont claires et on sait depuis très longtemps que c’est la combustion du tabac qui génère la plupart des substances toxiques présentes dans la fumée de cigarette. C’est ainsi que l’inhalation de la fumée des cigarettes entraîne la mort et les maladies auxquelles nous pensons tous lorsque nous pensons aux méfaits du tabagisme.

Aujourd’hui, il existe une variété de produits, qui comme les cigarettes électroniques, délivrent de la nicotine avec beaucoup moins de substances toxiques présentes normalement dans la fumée de cigarette, par exemple le snus, ou encore les produits de tabac chauffé. Certains de ces produits sont fabriqués avec et d’autres sans tabac, mais une chose que tous ces produits ont en commun est l’absence de combustion.

Je pense qu’il serait logique que la place que la cigarette électronique a remportée au sein de l’approche de réduction de la nocivité, soit étendue à d’autres produits du tabac et de la nicotine sans combustion.

Décider sur base de données scientifiques

J’avoue que l’avis du Conseil Supérieur de Santé concernant les produits du tabac chauffé, il y a quelques années, m’a laissé un peu perplexe. Dans leur évaluation scientifique, les experts avaient conclu que les produits du tabac chauffé présentaient effectivement moins de substances toxiques par rapport aux cigarettes et étaient donc moins toxiques que les cigarettes (« Les produits du tabac chauffés semblent avoir un profil de toxicité plus favorable que les produits du tabac conventionnels… »), mais dans leur recommandation finale, l’absence de données de long terme concernant ces nouveaux produits, justifierait l’extension des restrictions prévues pour les cigarettes aux produit du tabac chauffé (given the existence of approved tools for smoking cessation – nicotine substitutes, etc. –, the SHC considers that consumption of these products should not be encouraged by measures which would make them more attractive than conventional tobacco products » (Compte tenu de l’existence d’outils approuvés pour le sevrage tabagique – substituts nicotiniques, etc. –, le CSS estime que la consommation de ces produits ne devrait pas être encouragée par des mesures qui les rendraient plus attrayants que les produits du tabac conventionnels). À lire aussi Vers des alternatives au tabac moins nocives? Le nouveau business de Philip Morris qui pose question

Cela est sans aucun doute un sujet très sensible mais il est fondamental que les autorités de santé prennent des mesures visant la protection des fumeurs.

En tant que médecin traitant des malades atteints de cancer, je dois considérer les données scientifiques afin de décider ce qui est le mieux pour eux. De la même manière, les pays devraient prendre des décisions politiques sur la base de données scientifiques et pas de parti pris.

Pour moi, en tant que médecin, le refus systématique d’examiner les preuves et d’appliquer les concepts de base de la réduction de la nocivité au tabac est incompréhensible, car la réduction de la nocivité est quelque chose que nous faisons tous les jours dans notre vie professionnelle et personnelle. Nous évaluons et pesons les risques de nos choix en essayant de prendre l’option qui est à la fois satisfaisante mais qui minimise autant ces risques. La principale cause de cancer en 1999 était le tabagisme et aujourd’hui, deux décennies plus tard, le tabagisme est toujours la première cause de cancer et ce malgré toutes les mesures de lutte contre le tabagisme. Nous avons probablement échoué dans notre lutte. Si nous voulons avoir un impact significatif sur les causes du cancer, nous devons regarder le tabagisme avec une vision holistique, en prenant en compte les connaissances scientifiques au sujet des cigarettes électroniques, du tabac chauffé, des snus, des substituts nicotiniques et utiliser tous ces produits afin de réduire le nombre de fumeurs et les méfaits du tabagisme. À lire aussi Tabac, alcool, drogues: pourquoi les addictions ont toujours du succès

L’essentiel : sauver des vies

Je sais que nous n’avons pas toutes les réponses aujourd’hui et qu’il n’est pas facile d’examiner chacune de ces initiatives une par une et de justifier chaque décision, mais nous devons vraiment mettre en œuvre une approche fondée sur des données probantes et nous devons examiner et mettre en œuvre une politique de réduction des risques de manière cohérente, sur la base de la science et non motivée par la peur de l’inconnu et des hypothèses. Je crois fermement aux approches de réduction des risques et je conseille des entreprises dans des secteurs où la réduction des risques peut jouer un rôle important dans l’amélioration de la santé publique, pas seulement par rapport au tabagisme mais aussi dans le secteur alimentaire et de la nutrition. Par conséquent, autant nous préférerions tous que tous les fumeurs arrêtent de fumer, nous ne pouvons pas aborder le problème de la lutte contre le tabagisme sur la base de fausses informations.