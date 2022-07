Le rock a-t-il le droit de vieillir?

What a drag it is getting old ! » (« Quelle plaie de vieillir ! ») : ces paroles de leur meilleure chanson, les Stones ne les chanteront pas, ce 11 juillet, au stade Roi Baudouin. Ils ne la jouent jamais. « Parce qu’on n’a jamais réussi à la faire sonner correctement », disait Charlie Watts. Mais la vérité est peut-être ailleurs, dans le fait que le texte de « Mother’s Little Helper » montre Mick Jagger au sommet de sa goguenardise juvénile, moquant l’ancienne génération. Est-ce bien raisonnable de reprendre cette posture de gamin espiègle aujourd’hui alors que le chanteur va sur ses 79 ans ? Car, depuis sa sortie en 1966, les Stones ont appris une chose : ce n’est pas facile de vieillir, et encore moins dans le rock !