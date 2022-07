Julien Clerc: «Je suis issu d’une génération dressée pour être sur la route»

Avec plus de cinquante ans de carrière, Julien Clerc fait aujourd’hui figure de légende de la chanson française. Actuellement en tournée dans toute la francophonie, l’interprète de « Ma préférence » proposera ses plus grands titres, le 27 août prochain, au château de La Hulpe, en compagnie d’un orchestre symphonique. Il prendra la suite de Jane Birkin et de Roger Hodgson, la voix rêveuse de Supertramp, qui avaient occupé la scène du Domaine Solvay en 2017 et 2019. L’artiste s’est confié au Soir sur la préparation de ce concert exceptionnel et sur l’intemporalité de son œuvre.

Comment en êtes-vous venu à participer à ce projet musical ? Qu’est-ce qui vous a donné envie de chanter au Domaine Solvay ?